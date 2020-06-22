السلتو يخضع لمسحة «كورونا» في مصر

المهاجم الدولي الليبي أنيس السلتو (صفحة الاتحاد السكندري على فيسبوك)

خضع المهاجم الدولي الليبي أنيس السلتو، اليوم الإثنين، لمسحة الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، مع فريقه الاتحاد السكندري المنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم المصري، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي.

وضع مسؤولو وزارة الشباب والرياضة في مصر، بعض المعايير والإجراءات الاحترازية، كشرط لعودة النشاط بشكل رسمي، من بينها إخضاع جميع لاعبي ومدربي وأطراف منظومة كرة القدم بجميع درجات الدوريات المختلفة للكشف الطبي الدقيق، مع عمل مسحات مجانية، قبل الانخراط في التدريبات اليومية ومن ثم استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

سبق وانضم السلتو إلى باقي زملائه بالفريق، حيث تنازلوا جميعًا عن نسبة 50% من مستحقاتهم المتبقية لهذا الموسم دعمًا للنادي بعد تأثره سلبًا من توقف منافسات الدوري بسبب جائحة فيروس «كورونا»، الذي أوقف جميع مظاهر الحياة في العالم بأسره، ويتبقى للاعبي الاتحاد 35% من قيمة عقودهم السنوية بعدما سدد النادي ما يقرب من 65% من قيمة عقودهم.

وثمن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي هذه المبادرة من اللاعبين، التي عكست تقديرهم للأزمة التي تمر بها البلاد والنادي معًا.

ومن جانبه أبدى مصيلحي رضاه التام عن الاتفاق الذي تم بين إدارة الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين، الخاص بموافقة جميع اللاعبين على التنازل عن ما قيمته 5% من إجمالي المستحقات في حال إلغاء مسابقة الدوري، وفي حال انتهاء المسابقة سيتم الاتفاق على خصم 25% تمثل نسبة المشاركة، وسيكون اللاعبون حصلوا على ما قيمته 90% من إجمالي المستحقات، وتم الاتفاق بالتراضي على التنازل عن نصف المستحقات المتبقية، التي تمثل 10% ليصل جميع ما حصل عليه اللاعبون 70%.