اتحاد بناء الأجسام ينتظر عودة النشاط الرياضي

جانب من منافسات بطولة بناء الأجسام الليبية (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أحمد سعيد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن الاتحاد العام للأجسام ينتظر رد اللجنة العلمية العليا لمكافحة جائحة كورونا بشأن الموافقة على عودة النشاط الرياضي للصالات وفق شروط معينة.

وأضاف أنه بصدد الانتظار لتشكيل لجنة من قبل الاتحاد الليبي العام لبناء الأجسام لمراقبة آلية عمل الصالات بما يضمن المحافظة على سلامة الجميع.

يذكر أن النشاط الرياضي في ليبيا متوقف منذ شهر مارس الماضي بناء على تعليمات هيئة الشباب والرياضة للحد من خطورة وانتشار وباء كورونا المستجد.