عربي القوس والسهم يجهز لبطولة الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 22 يونيو 2020, 01:10 مساء
منافسات سابقة في الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ الاتحاد العربي للقوس والسهم التجهيز لبطولة الصداقة عبر الإنترنت في الفترة من الأول وحتى الرابع من يوليو المقبل.

وتهدف البطولة إلى تنشيط رماة القوس والسهم العرب خلال فترة توقف التدريبات والبطولات الرسمية بسبب جائحة كورونا، وأيضا إلى تعزيز روابط الصداقه وتنمية روح التنافس بين اللاعبين العرب مع اتخاذ المشاركين كافة الإجراءات الوقائية والإلزام بكافة القوانين والتعليمات الصحية، بحسب ما جاء في صفحة الاتحاد العربي للقوس والسهم عبر «فيسبوك».

اللائحة الفنية تضمنت العديد من النقاط، وهي مسافة الرماية 18 مترا لفئتي القوس الأولمبي والمركب، وسمح للرماية داخل وخارج الصالات وفقا للظروف المتاحة لكل دولة مع توفير عوامل الأمن والسلامة ومنع التدخين، ويلتزم اللاعبون بالزي الرسمي للنادي أو المؤسسة التي يمثلها مع إبراز علم الدولة على الزي وفي مكان ظاهر طوال تصوير الفيديو.

يتم ترتيب اللاعبين فقا لنظام القرعة، وسيكون اللعب للفردي فقط لكلا الجنسين وبنظام خروج المغلوب، ويتم اتباع قواعد الاتحاد الدولي للقوس والسهم، كما يجب وضوح التصوير وبشكل متواصل منذ بداية المباراة حتى نهايتها، والتي تركز على ظهور اللاعب ووجه الهدف أثناء الرماية، وتوضيح أماكن الأسهم في بطاقة تسجيل النتيجة.

وأوضح اتحاد اللعبة أنه سيتم استبعاد اللاعبين غير الملتزمين باشتراطات التصوير، ويتم بث المباريات على تطبيق زووم، على أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المتنافسين في كل دور من قبل اللجنة المنظمة، وآخر موعد لقبول المشاركة 25 يونيو الجاري، ويتم تلقي طلبات المشاركة على رقم الواتساب (9647902152314 ) ( 212670013869 ).

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