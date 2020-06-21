أكاديمية «فرسان المتوسط» تعلن موعد انطلاق التدريبات بقيادة «الهمالي»

اجتماع إدارة الأكاديمية مع الطاقم الفني والإداري. (إنترنت)

قال فرج القبايلي، مدير أكاديمية «فرسان المتوسط»، إنه سيتم انطلاق تدريبات الأكاديمية لفئات الناشئين، في الشهر المقبل، بطرابلس بعد التعاقد مع أكرم الهمالي المدرب المساعد السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم ليكون مديرًا فنيًّا للأكاديمية لأربع سنوات مقبلة، حيث نعمل وفق خطة.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه ستتم مراعاة الجوانب المتعلقة بجائحة «كورونا» حتى انتهائها إن شاء الله من ناحية سلامة الرياضيين، وكذلك البحث عن الكيف والجودة الفنية من خلال تحديد العدد لكل فئة، حيث سيكون أربعين العدد ناشئًا لفئة الأشبال وفئة الأواسط.

وتابع أن الأكاديمية سيكون من أهدافها تطوير اللاعب الليبي وتسويقه دوليًّا في المستقبل بأسس علمية، مع الحرص على انتقاء أفضل المعدات والملابس الرياضية، ومراعاة الشروط الفنية لإنجاح دور الأكاديمية.