القبائلي: أكاديمية فرسان المتوسط الخطوة الأولى في عالم الاحتراف

فرج القبائلي خلال إحدى الرحلات (إنترنت)

تعد أكاديمية فرسان المتوسط لتعليم وتدريب ناشئي كرة القدم في ليبيا إحدى الأكاديميات التي شقت طريقها بنجاح في عالم تدريب كرة لقدم على أسس علمية واختصت بفئة معينة من العمر حتى يكون الأساس سليم لأي ناشئ في هذه الفئات العمرية من خلال الوضع الاكاديمي لهذه المدرسة.

«بوابة الوسط» التقت بالمدير العام للاكاديمية فرج ابوبريق القبائلي على هامش تولي المدرب الوطني أكرم الهمالي منصب المدير الفني لفئة الأشبال والأوساط بأكاديمية فرسان المتوسط بفرع طرابلس في نقلة مهمة للأكاديمية في سبيل تطوير المستوى الفني للاعبيها.

فرج ابو بريق القبائلي من مواليد 1983 وهو لاعب سابق في صفوف نادي التحدي ونادي الوحدة العربية ببنغازي متحصل على دبلوم إعداد بدني من المنظمة السويدية وهو وكيل نادي بوتيف بلوفديف البلغاري بإفريقيا والشرق الأوسط.

عن انشاء الاكاديمية قال القبائلي «الاكاديمية لتعليم وتدريب ناشئ كرة القدم في ليبيا وهي أول أكاديمية ليبية معتمدة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بقرار رسمي من الدكتور بشير القنطري 71 لسنة 2019 ومقرها الرئيسي طرابلس».

وأضاف «بعد قرار الانشاء من قبل الهيئة انطلقنا في عملنا وتم تكوين وانشاء فروع لهذه الاكاديمية في عدة مدن في ليبيا وحاليا لدينة 6 فروع موزعة في طرابلس والخمس وزليتن ومصراتة وبنغازي والبيضاء وكذلك فروع خارج ليبيا ولها 3 فروع دولية في إسطنبول وأنقرة وكوالالمبور ونسعي لزيادة فروع الاكاديمية في جميع المدن الليبية».

وأكمل «نستخدم المنهج العلمي المعد من قبل خبراء في مجالات التدريب ويتراوح عدد المنتسبين ما بين 1100 إلى 1200 رياضي وعدد المدربين 30 مدربا جميعهم ذو خبرة وكفاءة عالية أبرزهم أكرم الهمالي و عادل التاجوري وعقيلة نشوطة وأدريس ماتية وميلاد الرواني ورمزي سويكر».

وأوضح القبائلي «يتم الاختيار من خلال المتابعة والتقرير عن اللاعب من جانب المدربين وبالفعل وقعت مؤخراً عدة عقود رعاية مع عدد من المواهب الليبية الشابة أبرزهم الناشئ محمد باكير ومحمد الدبار وطه الخفيفي وتشمل عقود الرعاية تأمين صحي للرياضي وتعليمه بمدارس خاصة وإعداده بدنياً تحت إشراف الأكاديمية البريطانية كذلك تتكفل الأكاديمية بإقامة معسكرات معايشة لهؤلاء المواهب في كل من نادي خيتافي الإسباني ونادي رايو فابيكانو الإسباني و نادي بوتيف بلوفديف البلغاري ومن ثم تسويقهم أوروبياً مستقبلا».

وكشف القبائلي خلال حديثه مع «بوابة الوسط» قائلا «يوجد لدى الأكاديمية عدة اتفاقيات مع أندية أوروبية وشركات تسويق عالمية وقد وقعنا اول اتفاقية توأمة أوروبية ليبية بين أكاديمية بوتيف بلوفديف البلغارية في ليبيا المعتمدة ونادي الأهلي المصراتي وهي احد الخطوات المهمة في سبيل تطوير الاداء الاداري والتدريبي».

واستطرد «كانت لدينا العديد من المشاركات الخارجية وحققنا نتائج جيدة حيث شاركنا في بطولة الصداقة العربية باسطنبول وتحصنا على المركز الاول والبطولة وشاركنا في بطولة انطاليا ناشئين وتحصلنا على المركز الثالث وبطولة المغرب العربي في تونس وتحصلنا على المركز الثاني وبطولة المنستير المركز الاول وبطولة الاكاديميات بشرم الشيخ وحصلنا على المركز الثاني وبطولة المغرب العربي بتونس وحصدنا المركز الاول وشمال افريقيا الاول وبطولة بلغاريا المركز الاول وبطولة الكويت ايضا المركز الاول وبطولة الفنان الراحل محمد حسن المركز الاول كل هذه البطولات كانت في العام الماضي 2019».

وأختتم القبائلي حديثه قائلا «نهدف للرقي بكرة القدم الليبية وفتح الافاق امام المواهب الليبية للاحتراف الخارجي وهذا الامر ليس مستحيل فالمواهب موجودة وتحتاج فقط للصقل الجيد والتدريب السليم وسيكون لنا العديد من الاسهامات في هذا الجانب».

فرج القبائلي (إنترنت)

جانب من نشاط الأكاديمية (إنترنت)

جانب من نشاط الأكاديمية (إنترنت)