أسرة السويحلي تزور مدرب الحراس عبد المولى الجمل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 21 يونيو 2020, 02:51 مساء
أسرة السويحلي تزور عبد المولى الجمل (صفحة السويحلي)

 تتواصل المبادرات الإيجابية لأسرة نادي السويحلي ولجنته التسييرية بقيامهما أمس السبت بزيارة لمدرب حراس كرة القدم بالنادي عبد المولى الجمل بمنزله للاطمئنان على صحته بعد اجرائه لعملية جراحية ناجحة وأهديت له باقة ورود وشعار النادي.

سعد عبد المولى بهذه الزيارة وشكر أسرة السويحلي ولجنته التسييرية متمنيا لهم كل التوفيق كما سعد أيضا شقيقه عبدالباسط الجمل الحارس السابق لفريق السويحلي لكرة القدم بالزيارة التي تمثل الوفاء وتؤكد الدور الاجتماعي لمؤسسة السويحلي العريقة، وفقا لما كشفته صفحة نادي السويحلي عبر «فيسبوك».

يشار إلى أن أسرة السويحلي ولجنته التسييريه قامت خلال الأيام الماضية أيضا بزيارة معايدة واطمئنان لرئيس النادي في سبعينات القرن الماضي شعبان علي القبي لمعايدته والاطمئنان على صحته.

أسرة السويحلي تزور عبد المولى الجمل (صفحة السويحلي)
أسرة السويحلي تزور عبد المولى الجمل (صفحة السويحلي)
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