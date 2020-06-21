بيت المال يمثل ليبيا فى اجتماع تايكوندو العرب عبر الإنترنت

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

عقد الاتحاد العربي للتايكواندو أمس السبت اجتماعه الرابع عبر الإنترنت بحضور رئيس الاتحاد الدولي باول ويلير ونائبه ميشيل طاهر وبمشاركة 10دول عربية هى ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وقطر وسوريا وفلسطين والبحرين والعراق.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» لممثل ليبيا في الاجتماع محمد بيت المال قال «بعد نقاش موسع تواصل لثلاث ساعات تم الاتفاق على العديد من النقاط منها اعتماد الاتحاد العربي المركزي للتايكواند واعتماد شعار له مع اقامة دورات تدريبية تأهيلية في مجالي التدريب والتحكيم».

وأضاف بيت المال «نسعى لإقامة عروض رياضية للعبة التايكواندو في كل الدول العربية للتعريف باللعبة وزيادة انتشارها وتوسيع قاعدة ممارسيها مع وضع آلية للتواصل مع الأعضاء عبر عناوين رسمية والعمل على تنظيم بطولات عربية ودولية بعد انتهاء جائحة كورونا».

واختتم بيت المال قائلا «سبق للاتحاد الدولي للتيكواندو تنظيم العديد من البطولات العالمية وايضا المهرجانات المتميزة في العروض الرياضية في فنون القتال والفنون الاستعراضية ومن بينها عرضان متميزان في ليبيا لمنتخب كوريا العالمي للعروض العام 1986 بمجمع رجب عكاشة بطرابلس وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي تلقى بعدها عدد من الليبيين دورات تدريبية على فنون القتال بدولة كوريا نذكر منهم جمعة بالخير واحمد الحواشي وموسى قرقاب وحمزة الشبل».