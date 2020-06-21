أكرم الهمالي مديرا فنيا بأكاديمية فرسان المتوسط

أكرم الهمالي مديرا فنيا بأكاديمية فرسان المتوسط (فيسبوك)

وضعت أكاديمية فرسان المتوسط لكرة القدم الثقة في المدرب الوطني أكرم الهمالي كمدير فني لفئة الأشبال والأواسط فرع الأكاديمية بطرابلس.

وجاءت الخطوة بعد مشاورات أجراها مدير عام الأكاديمية فرج القبائلي مع الهمالي، حيث أبدى الأخير إعجابه بالأكاديمية وبما تقوم به من أجل النهوض بالكرة الليبية، وفقا لما كشفته صفحة الأكاديمية عبر «فيسبوك».

يمتلك الهمالي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لاستخراج جيل كروي يكون إضافة لمنتخب ليبيا للشباب، كما تم توفير ملاعب كبيرة قانونية ومعدات وملابس وتجهيزات على أعلى مستوى.

وفي ذات السياق أعطى مدير عام الأكاديمية الضوء الأخضر للهمالي لتشكيل طاقم فني متكامل يساعده على مهمته، حيث يستهدف الفئات لمواليد 2003 - 2004 – 2005.

حضر اجتماع التكليف أمين الصندوق الاتحاد الليبي عادل البيباص، ومدير فرع الأكاديمية بالخمس هشام الجحاوي.

المدرب الوطني أكرم الهمالي من المدربين الشباب الذين شقوا طريقهم في عالم التدريب، وهو من مواليد 1973 ولعب لعدة أندية محلية ودولية أبرزها الاتحاد طرابلس واتحاد البنزرتي التونسي واتحاد المنستيري التونسي.

درب محليا أندية الشط ونادي أبوسليم ورفيق صرمان، وكذلك عمل مساعدا لمدرب الاتحاد، كما شغل منصب مساعد مدرب منتخب ليبيا الأول مع التونسي فوزي البنزتي العام 2020 ومساعد مدرب منتخب ليبيا الأولمبي رفقة أحمد السنفاز 2013 ومساعد مدرب منتخب الشباب رفقة عياد القاضي 2016.

أكرم الهمالي مديرا فنيا بأكاديمية فرسان المتوسط (فيسبوك)