تجديد الثقة في مخلوف لتدريب منتخب القوة البدنية

الاتحاد الليبي للقوة البدنية يجدد الثقة في مخلوف (فيسبوك)

جدد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية الثقة في المدرب الوطني طارق مخلوف لمواصلة تدريب المنتخب الوطني للقوة البدنية، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المكتب الخميس الماضي بمقر مراقبة الخدمات المالية في مدينة بنغازي.

جاء الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد منير الشويهدي، وأعضاء الاتحاد الليبي للعبة، وتم في الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي تهم اللعبة، وفقا لما كشفته صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك».

طارق مخلوف من المدربين الذين حققوا العديد من النتائج الجيدة، وحصدوا العديد من الألقاب الخارجية والمحلية.

الاتحاد الليبي للقوة البدنية يجدد الثقة في مخلوف (فيسبوك)