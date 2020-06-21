تجديد الثقة في مخلوف لتدريب منتخب القوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 يونيو 2020, 01:31 مساء
الاتحاد الليبي للقوة البدنية يجدد الثقة في مخلوف (فيسبوك)

جدد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية الثقة في المدرب الوطني طارق مخلوف لمواصلة تدريب المنتخب الوطني للقوة البدنية، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المكتب الخميس الماضي بمقر مراقبة الخدمات المالية في مدينة بنغازي.

جاء الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد منير الشويهدي، وأعضاء الاتحاد الليبي للعبة، وتم في الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي تهم اللعبة، وفقا لما كشفته صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك».

طارق مخلوف من المدربين الذين حققوا العديد من النتائج الجيدة، وحصدوا العديد من الألقاب الخارجية والمحلية.

الاتحاد الليبي للقوة البدنية يجدد الثقة في مخلوف (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
دراسة إيطالية تكتشف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019
دولى
ترامب يهدد مستشاره السابق بولتون: سيدفع «ثمنا باهظا» لنشره كتابه
دولى
قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي
عربى
(فيديو) السيسي يتفقد قوات الجيش المصري بالمنطقة الغربية العسكرية
عربى
«فرانس برس»: إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية
عربى
سجن ليبي 3 سنوات في إيطاليا بتهمة تسهيل الهجرة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟