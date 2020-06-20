اتحاد الرماية يطلب فتح ميادين التدريب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 يونيو 2020, 04:57 مساء
منافسات الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الاتحاد الليبي للرماية في تعميم وجهه إلى الأندية والاتحادات الفرعية واللجان الفنية السابقة، التي تسلمت ميادين وأسلحة رياضية وفق المستندات الموجودة، بضرورة تفعيل وفتح الميادين للتدريب، وسيتولى الاتحاد العام للرماية صيانة وتجهيز كل الميادين التي تحتاج إلى صيانة.

وفي حالة عدم الاستجابة وفتح الميادين سيضطر الاتحاد العام إلى سحب هذه المعدات، وفقا لما كشفته صفحة الاتحاد العام عبر «فيسبوك».

وأقيمت الأسبوع الماضي محاضرتان في دورة تحكيم الرماية بالبندقية والمسدس لمسافة عشرة أمتار، تحت إشراف الاتحاد الليبي للرماية عبر الإنترنت للمحاضر والحكم محمد عبدو.

تناولت المحاضرة الأولى كيفية الكشف عن الأسلحة، وتليها محاضرة إجراءات الأمن والسلامة في الميدان، حيث استهدفت 19 مشاركا من سبع مدن ليبية.

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