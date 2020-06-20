اتحاد الرماية يطلب فتح ميادين التدريب

طالب الاتحاد الليبي للرماية في تعميم وجهه إلى الأندية والاتحادات الفرعية واللجان الفنية السابقة، التي تسلمت ميادين وأسلحة رياضية وفق المستندات الموجودة، بضرورة تفعيل وفتح الميادين للتدريب، وسيتولى الاتحاد العام للرماية صيانة وتجهيز كل الميادين التي تحتاج إلى صيانة.
وفي حالة عدم الاستجابة وفتح الميادين سيضطر الاتحاد العام إلى سحب هذه المعدات، وفقا لما كشفته صفحة الاتحاد العام عبر «فيسبوك».
وأقيمت الأسبوع الماضي محاضرتان في دورة تحكيم الرماية بالبندقية والمسدس لمسافة عشرة أمتار، تحت إشراف الاتحاد الليبي للرماية عبر الإنترنت للمحاضر والحكم محمد عبدو.
تناولت المحاضرة الأولى كيفية الكشف عن الأسلحة، وتليها محاضرة إجراءات الأمن والسلامة في الميدان، حيث استهدفت 19 مشاركا من سبع مدن ليبية.