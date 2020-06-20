تونس تستضيف بطولة الطائرة العربية رجال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 يونيو 2020, 03:52 مساء
جانب من منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الاتحاد العربي للكرة الطائرة في اجتماعه، الذي عقده أخيرا عن طريق الإنترنت، إقامة بطولة العرب للكرة الطائرة رجال، في نسختها الثانية والعشرين بتونس في أواخر نوفمبر المقبل، وأيضا أسند للمغرب تنظيم بطولة العرب للطائرة الشاطئية رجال رقم 29 والسيدات 19 في العام 2021، وفقا لما كشفته صفحة البطولة عبر «فيسبوك».
 
يذكر أن منتخبي البحرين وقطر بادرا بإعلان مشاركتهما في البطولة المقبلة، إلى جانب تونس المستضيفة للبطولة، التي تعود للمشاركة بعد غياب ثماني سنوات، حيث كان آخر ظهور لمنتخب تونس في نسخة 2012 بالبحرين.
 
يشار إلى أن تونس تملك الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة العربية للطائرة رجال بسبع مرات، تليها مصر بأربع مرات والجزائر ثلاث مرات والبحرين مرتان والكويت مرة واحدة.
والنسخة الأخيرة لبطولة الطائرة العربية جرت في مصر 2018 بمشاركة سبعة منتخبات، وفازت مصر بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونالت البحرين الميدالية الفضية، وعمان الميدالية البرونزية.

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