تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020

جانب من مباراة سابقة في كرة الصالات (المركز الإعلامي)

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على التعديلات الجديدة بقانون كرة الصالات المقترحة من قبل رئيس لجنة كرة الصالات بالاتحاد الدولي والإسباني.

وحسب ما جاء في صفحة كرة القدم داخل الصالات على «فيسبوك» تضمنت التعديلات الجديدة التالي..

1- أصبحت ركلات الترجيح عدد 5 ركلات بدلا من 3 ركلات.

2- تنتهى المباراة بإشارة جهاز ضبط الوقت، وليس صافرة الحكم.

3- ستُمنح ركلة حرة مباشرة للخطأ المتراكم السادس حتى إذا كان الوقت قد أوشك على الانتهاء (تنتهي اللعبة عندما تتوقف الكرة عن الحركة، أو يلعب الكرة من قبل أي لاعب بخلاف GK المنافس، أو لعبة توقف الحكام بسبب خطأ هجومي).

4- في ركلة البداية، يجب ألا يكون القاذف في نصفه؛ الكرة في اللعب عند ركلها في أي من الاتجاهين؛ يمكن تسجيل الهدف عند انطلاق المباراة (ولكن لا يُسمح بالهدف الخاص؟).

5- في ركلات الترجيح، يمكن للفريق الذي لديه المزيد من اللاعبين تقليل العدد ليكون نفس الفريق المنافس. (يمكن القيام بذلك أيضًا أثناء التصويب).

6- للتعامل مع الكرة (هذا أمر مفاجئ): ليس من الخطأ لمس الكرة جسديًا فحسب، بل هو أيضًا خطأ في تحريك اليد أو الذراع نحو الكرة.

7- تعريف أكثر دقة للتعامل المتعمد مقابل غير المتعمد للكرة (يبدو أنه موقف أكثر تسامحًا تجاه التعامل غير المتعمد للكرة).

8- البطاقة الحمراء للاعب في أي مكان على أرض الملعب بسبب «حرمانه من فرصة تسجيل الأهداف الواضحة (DOGSO)». نعم!.

9- يمكن للاعب الذي ينكر فرصة تسجيل الأهداف في منطقة الجزاء الخاصة به أن يهرب ببطاقة صفراء فقط إذا كانت هناك محاولة للعب الكرة.

10- توضيح تعريف DOGSO: المسافة بين المخالفة والهدف، الاتجاه العام للعب، احتمالية الحفاظ على الكرة أو السيطرة عليها، موقع وعدد اللاعبين المدافعين (بالإضافة إلى حارس المرمى)، سواء الهدف دون حراسة.

11- ركلة حرة غير مباشرة لارتكابها خطأ خارج الملعب (كلا اللاعبين خارج الملعب).

12- ركلة جزاء: يجب أن يلمس حارس المرمى جزءًا على الأقل من قدم واحدة أو يتماشى مع خط المرمى.

13- ركلة جزاء: بطاقة صفراء للخصم الذي يعيق الركل حتى لو كان هذا الخصم يحترم مسافة 5 م كحد أدنى.

14- قاعدة مدتها 4 ثوان للركلة: يبدأ العد عندما يكون الفريق جاهزًا للركل أو يشير الحكم إلى أن الفريق جاهز.

15- تصفية الهدف: يمكن الآن للهجوم أن يتلقى الكرة من حارس مرمى داخل الستة أمتار.

16- خلال المباراة، يمكن لـ 5 بدائل كحد أقصى الإحماء في نفس الوقت.