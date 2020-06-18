«الصقور» يعلن تدشين وإطلاق مشاريع رياضية استثمارية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الخميس 18 يونيو 2020, 09:35 مساء
«الصقور» يعلن تدشين وإطلاق مشاريع رياضية استثمارية. (إنترنت)

أعلنت إدارة نادي الصقور، بمدينة طبرق برئاسة سعد المبري إطلاق جملة من المشاريع الرياضية والاستثمارية، حيث تم وضع حجر الأساس لعدد من مشاريعه الرياضية والاستثمارية بهدف تطوير مرافق النادي وإيجاد موارد ومصادر دخل للنادي للنهوض بنشاطاته وفرقه الرياضية وتحسين ظروفه للإيفاء بالتزاماته.

وشهد احتفالية تدشين هذه المشاريع الجديدة والأولى من نوعها في تاريخ النادي العريق عدد من المسؤولين بقطاع المرافق، من بينهم مدير أملاك مدينة طبرق علي امحمد عبدالعالي، وعميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين وقدامى الرياضيين.

وبهذه المناسبة تم تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في ظهور وبروز هذا المشروع الذي يمثل إضافة هامة في مسيرة النادي العريق، ويحتوى المشروع الرياضي الاستثماري الجديد على عدد من المحال التجارية والمعارض والصالات الرياضية وأحواض السباحة، وينتظر أن تستغرق فترة إنجاز هذه المشاريع قرابة الستة أشهر، ويتوقع أن يحتفل بافتتاحها رسميا مطلع العام الجديد.

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