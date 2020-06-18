«القنطري» يزور الأولمبية.. ويؤكد عمق العلاقات مع مسؤوليها

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 18 يونيو 2020, 08:39 مساء
«القنطري» يزور الأولمبية. (إنترنت)

أجرى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، صباح اليوم، زيارة لديوان اللجنة الأولمبية الليبية.

وكان في استقباله كل من رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، والنائب الثاني السيد علي صابر، والأمين العام السيد خالد الزنكولين وأمين الصندوق السيد بدر الشريف، ومدير مكتب الاستثمار السيد عادل القريو، والسادة مديري الإدارات وعدد من موظفي اللجنة الأولمبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توثيق وتوطيد العلاقات بين الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الليبية وتنسيق الجهود بما يخدم مصلحة الرياضة الليبية وتطوير أدائها، حيث تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على إيجاد آليات للعمل الرياضي المشترك وتبني برامج وانشطة متبادلة سعيا للنهوض بمستوى المنتخبات الوطنية الليبية وتمهيد الطريق أمام الرياضيين لتسجيل أفضل النتائج محليا ودوليا.

هذا وقام رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق بإهداء درع للدكتور بشير القنطري الذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين الطرفين وعن عمق العلاقات الأخوية مع مسؤولي اللجنة الأولمبية.

ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجان عمل مشتركة بين اللجنة الأولمبية، وهيئة الشباب والرياضة بما يخدم الصاح العام خلال المدة القريبة القادمة.

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