تواصل مبادرات الوفاء بنادي التحدي ببنغازي

تواصل مبادرات الوفاء بنادي التحدي ببنغازي. (إنترنت)

تتواصل مبادرات الوفاء الرائعة من أسرة نادي التحدي ببنغازي تحت شعار (هكذا نحن أسرة نادي التحدي نمضي بعراقتنا وتاريخنا ومجدنا نحمل شعلة الأمل و نتطلع لمستقبل أفضل لنادينا وشعارنا دائما الوفاء لأهل الوفاء ومن كرسوا حياتهم لخدمة الرياضة ومؤسسة نادينا العريق).

وقام أمس عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ونجوم ورموز الفهود ورابطة المشجعين بزيارة جديدة لأحد رجالة الأوفياء الأستاذ الهادي الشاوش، أحد شخصيات الرعيل الأول ومن القامات التي أعطت الكثير للتحدي العريق استرجع فيها شريط الذكريات الجميلة للنادي وخلال الزيارة تم تكريمه بدرع الوفاء مقدم من أسرة نادي التحدي.

يذكر أن أسرة نادي التحدي سبق لها أن قامت بثلاث زيارات وفاء مماثلة للإعلامي المتميز، محمد بالراس علي، والفنان محمد مختار، وللأستاذ عياد مامي.