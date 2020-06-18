تواصل مبادرات الوفاء بنادي التحدي ببنغازي

تتواصل مبادرات الوفاء الرائعة من أسرة نادي التحدي ببنغازي تحت شعار (هكذا نحن أسرة نادي التحدي نمضي بعراقتنا وتاريخنا ومجدنا نحمل شعلة الأمل و نتطلع لمستقبل أفضل لنادينا وشعارنا دائما الوفاء لأهل الوفاء ومن كرسوا حياتهم لخدمة الرياضة ومؤسسة نادينا العريق).
وقام أمس عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ونجوم ورموز الفهود ورابطة المشجعين بزيارة جديدة لأحد رجالة الأوفياء الأستاذ الهادي الشاوش، أحد شخصيات الرعيل الأول ومن القامات التي أعطت الكثير للتحدي العريق استرجع فيها شريط الذكريات الجميلة للنادي وخلال الزيارة تم تكريمه بدرع الوفاء مقدم من أسرة نادي التحدي.
يذكر أن أسرة نادي التحدي سبق لها أن قامت بثلاث زيارات وفاء مماثلة للإعلامي المتميز، محمد بالراس علي، والفنان محمد مختار، وللأستاذ عياد مامي.