اتحاد القوة البدنية يناقش لوائحه التنفيذية والفنية في اجتماعه الأول

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الخميس 18 يونيو 2020, 07:57 مساء
الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية (إنترنت)

اختتم الاجتماع الأول لسنة 2020 للاتحاد الليبي للقوة البدنية، بحضور أغلب المكتب التنفيذي، وحضور المدعوين للاجتماع كل من الأستاذ مصباح القطعاني المستشار الاتحاد العام ورئيسها السابق، وطارق الصقر رئيس لجنة التحكيم العليا والدكتور خالد مخلوف الحكم الدولي المعروف في اللعبة.

وفي أول بنود الاجتماع وافق المكتب التنفيذي على تعديل اللائحة التنفيذية والفنية للعبة بإجماع المكتب التنفيذي وفق النظام الأساسي للعبة المعتمد من الاتحاد الدولي IPF سنة 2018.

وفي البند الثاني، وافق المكتب التنفيذي بالإجماع على تجديد عقد مدرب منتخب ليبيا الأستاذ طارق مخلوف لمدة ثلاث سنوات قادم، وسيقوم الاتحاد العام في الفترة القادمة بتقديم المدرب العام الأستاذ طارق مخلوف في مؤتمر صحفي في إحدى المدن الليبية في مدينة طرابلس أو بنغازي أو مصراتة أو البيضاء.

كما تم الاتفاق على تكليف المحامي محمد سعد المهدوي المستشار القانوني للاتحاد العام للقوة البدنية، وكذلك تم الاتفاق على حل اللجنة الإعلامية السابقة وتكليف لجنة إعلامية جديدة سيتم إصدار قرار فيها خلال الفترة المقبلة.

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