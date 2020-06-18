الفروج: ليبيا ستشارك بـ25 فيديو في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت

الاتحاد الليبي للبوكسنغ. (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسنغ حسين الفروج أنه جار التجهيز لبطولة ليبيا (للمواي تاي) عبر الإنترنت، والتي سقام في الفترة من 15 إلى 25 يوليو المقبل.

وأوضح الفروج، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن التنافس سيكون للفئات الزهور تحت 8 سنوات، والبراعم من 9 إلى 11 عامًا، والناشئين من 12 إلى 14 عامًا، والشباب من 15 إلى 17 عامًا، والكبار + 18 عامًا.

وأضاف الفروج أن أفضل خمسة فيدويهات من كل فئة (بإجمالي 25 فيديو) من الفئات الخمس ستتاح لها فرصة المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي عبر الإنترنت، التي سيشرف عليها وينظمها الاتحاد الدولي للعبة أكتوبر المقبل.

يذكر أن الأمين العام حسين الفروج عقد أمس اجتماعًا تحضيريا لبطولة مواي تاي ليبيا القادمة بصالة الإجماع بالاتحاد العام، بحضور رئيس اللجنة العليا للبطولة شهاب أبوجعفر، وأعضاء لجنة خالد القريتلي، وعلي الهرام، ومحمد بلتيت، نوقشت فيه السبل الكفيلة بإنجاح البطولة ووفق شروط الاتحاد الدولي، مع التأكيد على إدارة البطولة بحكام مؤهلين ولديهم إلمام بلعبة المواي تاي.