«القاضي» يطالب اتحاد الكرة بصرف أموال «فيفا» و«كاف» لتطوير اللعبة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 17 يونيو 2020, 06:21 مساء
طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق عادل القاضي. (إنترنت)

طالب طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، عادل القاضي، اتحاد الكرة بصرف الأموال المخصصة من الفيفا والكاف للتطوير في هذا الجانب وليس الصرف من هذه المبالغ التي تقدم سنويًّا في جوانب أخرى.

وأكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن برامج التطوير الفني والإداري والطبي، يجب أن لا تغيب عن أهداف اتحاد اللعبة بشكل مستمر، ويجب أن توضع البرامج التطويرية حسب التغطية المالية الموجودة.

وقال إنه على اتحاد الكرة أن يستعين بكل الكفاءات السابقة الذين عملوا بالاتحاد، خاصة الذين لهم علاقات دولية واسعة، لكي يقدموا الإضافة وهذا سيعود بالفائدة  على الكرة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
لافروف: اتصالاتنا مع تركيا لإقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى مائدة ...
ليبيا
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لكورونا «اختراقاً علمياً»