«القاضي» يطالب اتحاد الكرة بصرف أموال «فيفا» و«كاف» لتطوير اللعبة

طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق عادل القاضي. (إنترنت)

طالب طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، عادل القاضي، اتحاد الكرة بصرف الأموال المخصصة من الفيفا والكاف للتطوير في هذا الجانب وليس الصرف من هذه المبالغ التي تقدم سنويًّا في جوانب أخرى.

وأكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن برامج التطوير الفني والإداري والطبي، يجب أن لا تغيب عن أهداف اتحاد اللعبة بشكل مستمر، ويجب أن توضع البرامج التطويرية حسب التغطية المالية الموجودة.

وقال إنه على اتحاد الكرة أن يستعين بكل الكفاءات السابقة الذين عملوا بالاتحاد، خاصة الذين لهم علاقات دولية واسعة، لكي يقدموا الإضافة وهذا سيعود بالفائدة على الكرة الليبية.