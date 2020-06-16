«القنطري» يتفقد أضرار نادي المحلة

«القنطري» يتفقد أضرار نادي المحلة. (المركز الإعلامي)

أجرى ظهر اليوم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة محمد المجدوبي، زيارة ميدانية لتفقد الأضرار الجسيمة التي طالت نادي المحلة جراء العدوان على طرابلس.

ولتعزيز المثل العليا للسلام والأخوة والتضامن والتسامح والعدالة ومحفز للتنمية الاجتماعية، أكد «القنطري»، وفقًا لصفحة الشباب والرياضية على «فيسبوك» تضامن الهيئة ووقوفها على مسافة واحدة مع نادي المحلة، لمساعدتهم في جبر هذه الأضرار حسب الإمكانات المتاحة لإحياء هذا المرفق الرياضي المهم.

يذكر أن النادي تعرض في الأيام الأخيرة لسيل من القذائف، تسببت في دمار بعضاً من مرافقه منها إحراق الملعب الرئيسي وتدمير السور الجانبي والهنقر وإصابة غرفة المعدات الخاصة بالتدريب وأيضًا غرفة الغفير والبئر وحافلة نقل اللاعبين الخاصة بالنادي الذي سقطت عليهم عدة قدائف.

«القنطري» يتفقد أضرار نادي المحلة. (المركز الإعلامي)

«القنطري» يتفقد أضرار نادي المحلة. (المركز الإعلامي)