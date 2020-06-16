محمد احواس: الدامجة إضافة جديدة لأكاديمية «وسباك برشلونة»

المدير الفني السابق للمنتخب الليبي جلال الدامجة (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت إدارة أكاديمية «وسباك برشلونة»، اليوم الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق مع المدرب الليبي جلال الدامجة، يقضي بقيادته الفنية للأكاديمية الإسبانية خلال الاستحاقات المقبلة إنطلاقًا من المعسكر التدريبي لعدد من نجوم ليبيا الذي سيبدأ الشهر المقبل بمدينة سوسة التونسية.

وفي أول تصريح له بعد الإعلان الرسمي، عبًّر محمد احواس، رئيس الأكاديمية عن سعادته البالغة بهذا الاتفاق، وقال إن المدرب الليبي جلال الدامجة يعتبر إضافة كبيرة للأكاديمية لما يملكه من سيرة ذاتية قوية على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن الاتفاق يشمل عدة نقاط أبرزها الإدارة الفنية التي سيقودها الدامجة والإشراف المباشر على ثلة من المدربين الليبيين والأجانب، كما سيشرف على ندوات ومحاضرات تدريبية وتوعوية تستهدف المدربين واللاعبين على حدٍ سواء.

هذا ولم يذكر احواس التفاصيل المادية للعقد المبرم مع الدامجة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يحاول إقناعه بتوقيع عقد طويل الأمد لضمان استمراريته، حيث سيشمل عديد المزايا المادية والعينية، كما أشار إلى أن توقيع العقد سيتم خلال الأيام المقبلة بالعاصمة التونسية.

يذكر أن المدرب الوطني جلال سالم الدامجة من مواليد 1966، وترعرع بشارع ميزران بطرابلس ولعب لمنتخب ليبيا ونادي الوحدة حتى نهاية القرن الماضي واقتحم مجال التدريب العام 2000 م، حيث كان له عديد المحطات التدريبية الناجحة أبرزها مع فرق خليج سرت ووفاق صبراتة والوحدة وأبي الأشهر، والاتحاد المصراتي.

كما درب المنتخب الليبي في أكتوبر 2016 وحقق نتائج وصفها آنذاك الشارع الرياضي بالإيجابية نظرًا لظروف البلاد، كان أبرزها الفوز على المنتخب الجزائري على أرضه لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية والتأهل لبطولة الشان، وبعد غيابه لعامين كُلّف الدامجة من جديد في يونيو 2019 مدربًا للمنتخب الليبي إلا أنه قدم استقالته نهاية العام ذاته بسبب ما قال إنه تدخل في اختصاصاته، حسب بعض التقارير الصحفية.