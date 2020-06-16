تعرف على نتائج بطولة «بوكسينغ ليبيا» عبر الإنترنت بمشاركة 64 لاعبا

كشف الاتحاد الليبي للبوكسنغ البطولة التى نظمها عبر الإنترنت، وشهدت مشاركة 64 لاعبًا ولاعبه مثلوا أندية «المدينة بنغازي» و«زناتة و«قاعة شيخ الشهداء» و«الصقور طبرق» و«بنغازي الجديدة» و«صقور كشلاف» و«الجبل» و«التحرير».

وجاءت النتائج النهائية لمختلف الفئات على النحو التالي:

1- فئة البراعم 1 بمشاركة 13 لاعبًا

توج بأول الترتيب اللاعب جهاد أحمد زيدان نادي المدينة بنغازي 43 نقطة، وجاء ثانيًا مراد بريون نادي التحرير 42.5 نقطة، وثالثا علي الجهمي من قاعة شيخ الشهداء، وتحصل على 40 نقطة ورابعًا محمد العلواني نادي زناتة 39.5 نقطة، وخامسًا على أحمد تيشور من نادي زناتة 37 نقطة.

2- فئة 2 بمشاركة 21 لاعبًا

توج بأول الترتيب محمد صالح عويضة نادي المدينة بنغازي وتحصل على 44.5 نقطة والأول مكرر زيدان أحمد زيدان نادي المدينة بنغازي 44.5 نقطة، وثالثًا عبدالوهاب الشريف نادي زناتة 44 نقطة، ورابعًا عبدالرحمن الهرمة نادي زناتة 43 نقطة، وخامسًا عبدالمهيمن شلاوح نادي زناتة 42 نقطة.

3- فئة الناشئين بمشاركة 11 لاعبًا (مواليد 2005 / 2006 / 2007)

توج بأول الترتيب عبدالمالك شلاوح من نادي زناتة وتحصل على 43.5 نقطة وجاء ثانيًا عبدالمجيد قنبور من نادي زناتة وتحصل على 43 نقطة وثالثًا أحمد طارق من قاعة شيخ الشهداء 42 نقطة ورابعًا محمد التكبالي نادي زناتة 40 نقطة وخامسًا انس الهرمه نادي زناتة 39 نقطة.

4- فئة الشباب مواليد 2003 / 2004 بمشاركة 6 لاعبين

توج بأول الترتيب عبدالرؤوف الشريف من قاعة شيخ الشهداء برصيد 43.5 نقطة وجاء ثانيًا سيف أبوبكر كاركاره من نادي المدينة بنغازي برصيد 41.5 نقطة والثاني مكرر محمود طارق من قاعة شيخ الشهداء 41.5 نقطة وثالثاً محمد ناصر من نادي زناتة 40.5 نقطة ورابعًا نادر ناصر نادي زناتة 30 نقطة.

5- فئة الكبار بمشاركة 13 لاعبًا

توج بأول الترتيب حاتم محمد مفتاح نادي المدينة بنغازي برصيد 44.5 نقطة، وجاء الأول مكرر محمد صالح الشتيوي من قاعة شيخ الشهداء وتحصل على 44.5 نقطة والثاني يوسف المريمي نادي المدينة بنغازي وتحصل على 43.5 نقطة، وثالثاً محمد العوامي من قاعة شيخ الشهداء 42.5 نقطة ورابعا محمد خيري الفورتي من نادي زناتة 41.5 نقطة، والرابع مكرر أيمن الزرقاني نادي المدينة بنغازي 41.5 نقطة، وخامسًا مفتاح محمد مفتاح من نادي المدينة بنغازي برصيد 40 نقطة.

وفي فئة الكبار سيدات توجت بأول الترتيب اللاعبة مريم إبراهيم الشيباني من نادي المدينة بنغازي، كما تحصلت على أول الترتيب فى فئة الناشئات اللاعبة أميره فخري من قاعة شيخ الشهداء.