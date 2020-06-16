الزروق يشيد بجهود اتحاد الرماية

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق. (أرشيفية : إنترنت)

ألقى رئيس الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، كلمة قصيرة خلال زيارته أمس صالة الاتحاد الليبي للرماية بطرابلس.

وحيا الزروق جهود رئيس وأعضاء المكب التنفيذي للاتحاد الليبي للرماية على جهودهم المبذولة في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وقال رئيس الأولمبية الليبية: «تفاجأت بالصالة وبإمكاناتها ومعداتها وهذا سيسهم فى تطوير المستوى الفني للعبة».

وفي سياق متصل تمكن أمس ثمانية مشاركين من اجتياز دورة تحكيم الرماية بالبندقية والمسدس 10 متر بنجاح، وهم عادل عبدالهادي الكوافي «بنغازي»، ومنذر منير الثني «شحات» ومروان سعيد فكيني «الرجبان».

بالإضافة إلى أحمد الدوكالي الطويل «طرابلس»، ومالك البهلول الفتال «طرابلس»، ومحمد عبدالسلام الصغير «البيضاء»، وإبراهيم فتحي علي «بنغازي»، ونصرالدين علي عبدالله «البيضاء».