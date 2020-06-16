اتحاد الكرة الليبي يتخلص من ديونه ويسدد مستحقات مدربيه

نجح الاتحاد الليبي لكرة القدم في تسديد ديونه للمدربين والأطقم الفنية خلال فترات متفاوتة، والتي بلغت مليونا وخمسمئة ألف دينار ليبي، ومن بينها تسديد عقد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، والتي بلغت 700 ألف دينار ليبي، والتي قامت الهيئة العامة للشباب والرياضية بتسديد هذه الديون التي كانت متراكمة على الاتحاد الليبي لكرة القدم.

من جانبه قال الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الكوني، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إنه تم تسديد ديون المدربين المحليين والأطقم الفنية المساعدة من مدربي حراس ومعدين بدنيين ومساعدين ومديري المنتخب والأطقم الإدارية للمنتخبات الليبية الأول والشباب.

وأضاف الكوني أن 90% من هذه الديون تم تسديدها، حيث تمت تسوية مستحقات مدرب المنتخب الأول السابق جلال الدامجة البالغة 175 ألف دينار مع اتحاد الكرة مع قيمة 80 ألف دينار تم تسديدها سابقا، وتسوية مستحقات مدرب المنتخب الأولمبي رضا عطية البالغة 125 ألف دينار مع اتحاد الكرة وتسوية مستحقات مدربي المنتخب الأول فوزي العيساوي وأبوبكر باني البالغة 75 ألف دينار لكل شخص مع اتحاد الكرة.