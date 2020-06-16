10 مشاركين من ليبيا في دورة الإحصاء للسلة الأفريقية

جانب من منافسات سابقة في السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى الاتحاد الليبي لكرة السلة خطابا من نظيره الأفريقي بشأن المشاركة في دورة الإحصاء التي سينظمها الاتحاد الأفريقي عبر الإنترنت، وقد منح الاتحاد الأفريقي وبشكل رسمي 10 أماكن لاتحاد السلة الليبي.

علما بأن الدورة باللغة الإنجليزية، ويشترط في المشاركين أن تتوافر فيهم معايير أن يكون إحصائيا معتمدا من الاتحاد الليبي، واجتاز بنجاح الدورة التي أقيمت خلال العام 2018، وأن يتقن اللغة الإنجليزية بمستوي جيد جدا، ومن ضمن المشتغلين خلال موسم 2018-2019 على برنامج «FIBA live stats 7»، وأن يكون بحوزة المتقدم جهاز كمبيوتر وإنترنت عالي السرعة.