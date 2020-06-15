«المهدوي»: صيانة مستمرة لملعب طرابلس الدولي وفق خطة مجدولة

صيانة ملعب طرابلس الدولي. (إنترنت)

أكد مدير مكتب الإعلام والتواصل بالهيئة العامة للشباب والرياضة، حمزة المهدوي، أن إعادة صيانة ملعب طرابلس الدولي تسير على مراحل متعددة، وفقًا لخطة مجدولة وضمن الخطط المرسومة والمدروسة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة لتطوير المدينة الرياضية طرابلس.

وقال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، إن هناك مرحلة ثانية ستنطلق فور انتهاء المرحلة الأولى من صيانة وتطوير المدينة الرياضية طرابلس، التي ستشمل تجهيز مقاعد الجماهير الرياضية وإزالة وتركيب أعمدة الإنارة المتهالكة، واستبدالها بأعمدة جديدة وبعض الملاحق الأخرى.

وأوضح أنه سوف يعمل جاهدًا برفقة إدارة المشروعات بالهيئة لأجل إظهار المدينة الرياضية طرابلس بحلتها الجديدة حتى تليق باحتضان بطولات كبرى.

وكانت المرحلة الأولى من الصيانة أظهرت ملعب طرابلس الدولي بحلة جديدة من خلال الاهتمام بالمضمار الجانبي لأرضية الملعب، واكتسابه حلة جميلة مغطاة بالعشب الصناعي.

وشهد الملعب أيضًا صيانة المضمار الجانبي للمعلب وغرف تغيير الملابس للحكام والرياضيين، وتحديث دورات المياه والحمامات، وصيانة المنصة الشرفية الرئيسية للملعب.