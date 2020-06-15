ليبيا الرياضية تصل إلى المرحلة الأخيرة في التحوير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 03:46 مساء
مقر قناة ليبيا الرياضية بعد التجديد (فيسبوك)

اقترب موعد عودة مقر قناة ليبيا الرياضية إلى الظهور من جديد بعد أن وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الصيانة والتحوير الكامل، والتي استغرقت فترتها قرابة عام ونصف تحت إشراف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالحكومة الليبية.

من ضمن مراحل التحوير التي استكملت استوديو المسموعة، وأطلقت القناة منذ يومين بثها التجريبي له في انتظار وصول بعض المعدات والتجهيزات النهائية للمرئية والمسموعة معًا لتعود بحلة جديدة في غضون شهر تقريبا، وإيصال صورتها وصوتها إلى كل عشاق الرياضة عامة والمتابعين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأحد.

سبق وانقطعت قناة ليبيا الرياضية عن الظهور، وسط حالة من الذهول والاندهاش من محبي ومتابعي الرياضة الليبية بشكل عام، وكرة القدم ذات الشهرة الواسعة بشكل خاص، ليمتد الانقطاع إلى عشرة أيام متصلة.

وكشف مدير راديو الرياضية عبر «إف إم» المتلفز رمضان الحراري عن السبب الحقيقي وراء الانقطاع المفاجئ في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، قائلا «توقف بث قناة ليبيا الرياضية، بسبب التأخر في دفع مستحقات مالية قديمة متراكمة، الأمر الذي ساهم في إصدار قرار من جانب إدارة النيل سات لقطع إرسال البث».

وأضاف «بعد توقف البث عبر النايل سات انهالت الاتصالات على القناة، تطلب عودتها بشكل عاجل، فهي القناة الوحيدة التي يلتف حولها كل الليبيين، ويعمل بها كفاءات وطنية تسعى إلى تقديم الأفضل للمشاهد في ظل الظروف الصعبة».

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