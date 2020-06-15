وصول 81 شهادة من عربي الكاراتيه لمدربي ليبيا

منافسات سابقة في الكاراتيه العربي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الاتحاد الليبي للكاراتيه عبر صفحته على «فيسبوك» عن وصول 81 شهادة (32 كانا + 49 كوميتى) من الاتحاد العربي للكاراتيه للمدربين الليبيين الذين شاركوا في مايو الماضي في الدورة التدريبية للمدربين العرب كاتا وكوميتي عبر الانترنت.

وطلب الاتحاد من جميع المدربين المشاركين بإفادته في حالة وجود أي ملاحظات أو نواقص بالشهادات.

يشار إلى أن دورة مدربي «الكاتا» العرب عن بعد، والتي هدفت إلى تزويد المدربين بأحدث الأساليب والخبرات، بما يخدم تطور مستواهم تحت إشراف الاتحاد العربي للكاراتيه.

حاضر فيها الخبير المصري دكتور رضا يوسف واستهدفت مشاركة 650 مدرباً من دول ليبيا والإمارات ومصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين والمغرب.