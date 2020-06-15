المنظمة الدولية للرياضة والثقافة تطلق حملة «كلنا سبها»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 يونيو 2020, 03:19 مساء
لافتة للتوعية بفيروس «كورونا» (إنترنت)

تأكيدا لدورها الاجتماعي والإنساني وتخفيفا من محنة الأهالي في جنوب ليبيا ستطلق المنظمة الدولية للرياضة والثقافة خلال الـ48 ساعة المقبلة قافلة مساعدات لمدينة سبها تحت شعار «كلنا سبها».

وأشارت المنظمة إلى أن القافلة ستكون محملة بالأدوية والمواد الغذائية وبإشراف مدير إدارة العمل التطوعي الانساني بالمنظمة الدولية احمد الزرقاني.

يذكر أن هيئة الشباب والرياضة سبق لها وأرسلت قافلة إلى مدينة سبها التي تعاني من ظروف صعبة بسبب اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا واحتوت قافلة هيئة الرياضة على كمامات وقفازات وملابس للمشاركين بالحملة بالإضافة إلى الملصقات والنشرات التوعوية.

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