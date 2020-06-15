582 مشاركا في دورة إحصائيي كرة السلة العرب

جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

اختتمت وبنجاح كبير دورة إحصائيي كرة السلة العربية عبر الإنترنت التي نظمها واشرف عليها الاتحاد العربي للعبة وشهدت مشاركة 582 دارسا.



وفي ختام الدورة ألقى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة العميد عبدالله شلبي كلمة عبر الإنترنت حيا فيها المحاضرين وجميع الدارسين على المجهودات الكبيرة ومساهمتهم في نجاح الدورة وقال «إن الاتحاد العربي لكرة السلة يهتم بكل عناصر اللعبة وخلال هذه الفترة التي شهدت توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا نجحنا في إقامة دورتين ناجحتين عبر الانترنت».



وأضاف «الأولى كانت للحكام والثانية للإحصائيين أتيحت فيها فرصة المشاركة لجميع الإحصائيين والمدربين العرب واستهدفت الدورة 592 مشاركا من 20 اتحاد كرة للسله في مختلف الدول العربية من اصل 22 اتحادا عربيا وتميزت الدورة بالمحاضرات القيمة من قبل ابرز المحاضرين العرب».



وفى الختام اشار شلبي إلى ان دورات عربي السلة عبر الانترنت ستتواصل وفي برنامج الاتحاد التجهيز لإقامة دورتين واحدة للمدربين والثانيه لإدارة فى تنظيم البطولات.



وشمل برنامج الدورة محاضرات حول القواعد الفنية لعمل الإحصائيات القاها رئيس قسم الإحصاء وأهلية اللاعبين بالمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السله فى آسيا اللبناني معروف مولود ومحاضرة حول استخدام برنامج الإحصائيات الخاص بالاتحاد الدولي وايضا حول كيفية تقطيع وتحليل المباريات وكيفية الاستفادة منها القاها مساعد مدرب منتخب مصر محمد سليم ومحاضرة عن شرح الطريقة النظريه لاحتساب محاولات الرمية والرباوند للمدرب التونسي عبدالسلام عزوز ومحاضرة في مقدمة الإحصاء في كرة السلة وشرح الدليل الإحصائي ألقاها المدرب المغربي فؤاد الإدريسي وايضا محاضرة عن التقارير الفنية لبرنامج الإحصائيات للاتحاد الدولي وكيفية الاستفادة الفنية ألقاها المحاضر القائم بأعمال رئيس لجنة الإحصاء بالاتحاد البحريني علي الموسوي.