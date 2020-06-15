582 مشاركا في دورة إحصائيي كرة السلة العرب

اختتمت وبنجاح كبير دورة إحصائيي كرة السلة العربية عبر الإنترنت التي نظمها واشرف عليها الاتحاد العربي للعبة وشهدت مشاركة 582 دارسا.
وفي ختام الدورة ألقى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة العميد عبدالله شلبي كلمة عبر الإنترنت حيا فيها المحاضرين وجميع الدارسين على المجهودات الكبيرة ومساهمتهم في نجاح الدورة وقال «إن الاتحاد العربي لكرة السلة يهتم بكل عناصر اللعبة وخلال هذه الفترة التي شهدت توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا نجحنا في إقامة دورتين ناجحتين عبر الانترنت».
وأضاف «الأولى كانت للحكام والثانية للإحصائيين أتيحت فيها فرصة المشاركة لجميع الإحصائيين والمدربين العرب واستهدفت الدورة 592 مشاركا من 20 اتحاد كرة للسله في مختلف الدول العربية من اصل 22 اتحادا عربيا وتميزت الدورة بالمحاضرات القيمة من قبل ابرز المحاضرين العرب».
وفى الختام اشار شلبي إلى ان دورات عربي السلة عبر الانترنت ستتواصل وفي برنامج الاتحاد التجهيز لإقامة دورتين واحدة للمدربين والثانيه لإدارة فى تنظيم البطولات.
وشمل برنامج الدورة محاضرات حول القواعد الفنية لعمل الإحصائيات القاها رئيس قسم الإحصاء وأهلية اللاعبين بالمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السله فى آسيا اللبناني معروف مولود ومحاضرة حول استخدام برنامج الإحصائيات الخاص بالاتحاد الدولي وايضا حول كيفية تقطيع وتحليل المباريات وكيفية الاستفادة منها القاها مساعد مدرب منتخب مصر محمد سليم ومحاضرة عن شرح الطريقة النظريه لاحتساب محاولات الرمية والرباوند للمدرب التونسي عبدالسلام عزوز ومحاضرة في مقدمة الإحصاء في كرة السلة وشرح الدليل الإحصائي ألقاها المدرب المغربي فؤاد الإدريسي وايضا محاضرة عن التقارير الفنية لبرنامج الإحصائيات للاتحاد الدولي وكيفية الاستفادة الفنية ألقاها المحاضر القائم بأعمال رئيس لجنة الإحصاء بالاتحاد البحريني علي الموسوي.