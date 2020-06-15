السوري قاسم بطلا لبوكسينغ العرب لذوي الاحتياجات

جانب من منافسات سابقة في الملاكمة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد العربي للبوكسينغ نتيجة بطولة قتال الظل لأصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الإنترنت والتي جاءت نتائجها النهائية لتشهد تتويج السوري أحمد قاسم بذهبية المنافسات برصيد 45 نقطة.

ونال الفضية الجزائري راسي ولى الدين برصيد 40 نقطة وتحصل ستة لاعبين على الميدالية البرونزية بعد أن جمع كل منهم 35 نقطة في رصيده وهم عيسي صدوح من سوريا وكريم زيناعي من الجزائر ومحمد فادي من سوريا وكرم إبراهيم من سوريا وهيثم الحنشي من تونس وعبدالرحمن جهاد عشا من الأردن.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للبوكسينغ نجح خلال فترة أزمة «كورونا» وتوقف التدريبات من تنظيم أكثر من بطولة ناجحة عبر الإنترنت من بينها بطولة الفئة العمرية من 18 إلى40 عاما والتي اعتمدت رسميا من قبل الاتحاد الدولي للبوكسينغ وايضا بطولتان مماثلتان للبراعم والناشئين.