حلة جديدة لملعب طرابلس الدولي في انتظار العناية بالمدرجات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 14 يونيو 2020, 09:42 مساء
حلة جديدة لملعب طرابلس الدولي. (إنترنت)

ظهرت أرضية ملعب طرابلس الدولي بحلة جديدة من خلال الاهتمام بالمضمار الجانبي لأرضية الملعب، واكتساه حلة جميلة مغطاه بالعشب الصناعي.

ملعب طرابلس الدولي الذي شهد العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والبطولات هو في حاجه لتكلمة باقي الصيانة من تركيب كراسي والاهتمام باعمدة الإنارة والتي تشرف عليها  إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة.

وشهد الملعب صيانة المضمار الجانبي للمعلب وغرف تغيير الملابس للحكام والرياضيين وتحديث دورات المياه والحمامات وصيانة المنصة الشرفية الرئيسة للملعب.

وفي لقاء سابق مع «الوسط» أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، أن الملعب سيخضع لتقييم فني من قبل المختصيين لمعينة أساسات الملعب ووجود شركات متخصصة أجنبية لعمل جس في الخرسانات الأرضية  للملعب.

وتابع أنه لا بد من وجود تقرير فني وجس للخرسانات، حيث تتحمل الشركة المسؤوالية الفنية وليست المسائلة في تركيب كراسي وصيانة أعمدة الصيانة.

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