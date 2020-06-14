انطلاق دورة لسباحة الغوص بنادي الخمس البحري

نادي الخمس البحري. (إنترنت)

انطلقت صباح اليوم الأحد، الدورة التدريبية للسباحة والغوص التي يشرف عليها نادي الخمس البحري بمشاركة عديد المهتمين بالرياضات البحرية.

وقال الصديق التركي، عضو باللجنة الإعلامية، أن الدورة مدتها التدريبية شهر من الساعة 7:00 صباحًا إلى الساعة 9:30، وستقام في نهاية الدورة مسابقة للسباحين بسواحل مدينة الخمس.

وكانت اللجنة المشرفة على هذه الدورة فتحت باب المشاركة منذ السابع من شهر نوفمبر الجاري، بمقر اللجنة التي كانت متواجدة في شط سبيادجا من الساعة 7:00 صباحًا لغاية 9:30.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه سوف تقام دورة تدريبية أخرى بعد الدورة التدريبية الأولى، كما أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية اللازمة ضد جائحة فايروس «كورونا»، حيث سيتم القبول من عمر 7 سنوات فما فوق وستكون رسوم الاشتراك 50 د ل.