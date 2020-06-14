«زريبة» مديرا للإدارة الفنية بالمنظمة الدولية للرياضة والثقافة

وافق مجلس إدارة المنظمة الدولية للرياضة والثقافة على تكليف الدكتور علي زريبة، مديرًا للإدارة الفنية للمنظمة، التي من مهامها تبني الرياضيين المتميزين والاهتمام بهم ورعايتهم والدفع بهم للاحتراف من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية وتحت إشراف مدربين أكفاء.
يذكر أن المنظمة الدولية للرياضة والثقافة أصدرت موخرًا عدة تكليفات، من بينها تكليف الحكم الدولي السابق وحيد صالح مهمة مدير الإدارة والعلاقات الدولية بالمنظمة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للحكام.
كما تم تكليف الخبير حسن بن مولاهم مديرًا لإدارة التنظيم الإداري، والمدرب محمد إسماعيل مديرًا لإدارة المدربين والمشرفين والشطرنجي المخضرم جلال شاهين رئيسًا لفرع المنظمة بأسكتلندا.