«زريبة» مديرا للإدارة الفنية بالمنظمة الدولية للرياضة والثقافة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 يونيو 2020, 06:29 مساء
«زريبة» مديرا للإدارة الفنية بالمنظمة الدولية للرياضة والثقافة. (إنترنت)

وافق مجلس إدارة المنظمة الدولية للرياضة والثقافة على تكليف الدكتور علي زريبة، مديرًا للإدارة الفنية للمنظمة، التي من مهامها تبني الرياضيين المتميزين والاهتمام بهم ورعايتهم والدفع بهم للاحتراف من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية وتحت إشراف مدربين أكفاء. 

يذكر أن المنظمة الدولية للرياضة والثقافة أصدرت موخرًا عدة تكليفات، من بينها تكليف الحكم الدولي السابق وحيد صالح مهمة مدير الإدارة والعلاقات الدولية بالمنظمة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للحكام.

كما تم تكليف الخبير حسن بن مولاهم مديرًا لإدارة التنظيم الإداري، والمدرب محمد إسماعيل مديرًا لإدارة المدربين والمشرفين والشطرنجي المخضرم جلال شاهين رئيسًا لفرع المنظمة بأسكتلندا.

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