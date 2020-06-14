الكوني: لم نتسلم دعم «فيفا» و«كاف» والدولي قد يعصف بـ250 ألف دولار

محمد الكوني (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الكوني في مداخلة له في برنامج «سبورتيفا» إن عقد مدرب المنتخب الوطني المدرب التونسي فوزي البنزرتي قد انتهى ونحن على تواصل معه أما تجديد العقد من عدمه هذا يتوقف أولا على مجلس الادارة وثانيا عندما تتضح رؤية واضحة من الاتحاد الافريقي «كاف» بشان نهائيات الأمم الأفريقية ومسابقات الاتحاد.

وأوضح الكوني أن الاتحاد الدولي منح الاتحاد الليبي مبلغ 500 الف دولار ولكن الاتحاد الليبي لكرة القدم لم يستلم أي شىء من هذا المبلغ بعد ويمكن يتم تخفيض هذا المبلغ من جانب «فيفا» بسبب عدم إقامة مسابقة الدوري في ليبيا وعدم وجود دوري لكرة القدم الشاطئية ودوري لكرة القدم النسائية لذا من الممكن أن يصل إلى 250 الف دولار أما بالنسبة لمبلغ الاتحاد الافريقي 200 الف دولار لم نستلمه ايضا حتى الآن.

وقال الكوني لقد تم تسديد ديون المدربين والحكام بنسبة 90 في المائة وقد استملت شخصيا المبلغ المرصود من الهيئة العامة للشباب والرياضة لتسديد هذه الديون التي كانت متراكمة على الاتحاد الليبي للمدربين المحليين والحكام وفق القوائم التي تم إعدادها للديون.

وأضاف الكوني ان لجنة تعديل اللوائح قد انتهت من عملها بالإضافة إلى تعديل بعض المواد وسيتم إعداد اللوائح المعدلة في كتيب سوف يتم توزيعه على الاتحادات الفرعية والأندية.