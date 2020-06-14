بلغراد تحتضن عالمية الكيك بوكسينغ للناشئين

منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)



أكد الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ في تعميم له لكافة الاتحادات الأهلية على أن العاصمة الصربية بلغراد ستختضن في الثالث عشر من نوفمبر القادم بطولة العالم على مستوى الناشئين وسيكون التنافس على كل أساليب الكيك بوكسينغ السبعة سواء الحلبة أو البساط.