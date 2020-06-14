تعرف على مباريات وجوائز مهرجان فروسية الحواجز ببنغازي

أكدت اللجنة المنظمة مهرجان فروسية قفز الحواجز ببنغازي في نسخته الثالثة، والذي يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسيه على أن انطلاقة المهرجان ستكون في السابع من أغسطس القادم، وتتواصل لمدة ثمانية أيام بواقع مباراة واحدة في اليوم، وأن إجمالي جوائز المهرجان تصل إلى 97.500 ألف دينار.
في اليوم الأول 7 أغسطس تنطلق المنافسات بارتفاع الحواجز من 85 إلى 100 سم وقيمة جائزة المباراة خمسة آلاف دينار، أما اليوم الثاني 8 أغسطس ارتفاع الحواجز 100 / 115 سم وقيمة الجائزة 7500 دينار ليبي.
وفي اليوم الثالث 9 أغسطس ارتفاع من 115 / 130 سم، وقيمة الجائزة 10000 دينار، وفي اليوم الرابع 10 أغسطس جولتان وقيمة الجائزة 1000 دينار، أما اليوم الخامس 11 أغسطس فتقام منافسات بارتفاع الحواجز من 85 / 100 سم وقيمة الجائزة 1000 دينار.
اليوم السادس 12 أغسطس ارتفاع من 100 / 115 سم وقيمة الجائزة 15000 دينار، أما اليوم السابع 13 أغسطس ارتفاع الحواجز 115 / 130 سم، وقيمة الجائزة 20000 دينار، واليوم الثامن والأخير 14 أغسطس منافسات بين فرق الأندية من جولتين، وقيمة الجائزة 20000 دينار لتصل إجمالي قيمة جوائز المهرجان 97500 دينار.
يذكر أن نادي شهداء بنغازي وجه الدعوة لجميع الأندية المهتمة برياضة قفز الحواجز في ليبيا.