تعرف على مباريات وجوائز مهرجان فروسية الحواجز ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 يونيو 2020, 02:51 مساء
أحد رموز فروسية قفز الحواجز الليبية محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت اللجنة المنظمة مهرجان فروسية قفز الحواجز ببنغازي في نسخته الثالثة، والذي يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسيه على أن انطلاقة المهرجان ستكون في السابع من أغسطس القادم، وتتواصل لمدة ثمانية أيام بواقع مباراة واحدة في اليوم، وأن إجمالي جوائز المهرجان تصل إلى 97.500 ألف دينار.

في اليوم الأول 7 أغسطس تنطلق المنافسات بارتفاع الحواجز من 85 إلى 100 سم وقيمة جائزة المباراة خمسة آلاف دينار، أما اليوم الثاني 8 أغسطس ارتفاع الحواجز 100 / 115 سم وقيمة الجائزة 7500 دينار ليبي.

وفي اليوم الثالث 9 أغسطس ارتفاع من 115 / 130 سم، وقيمة الجائزة 10000 دينار، وفي اليوم الرابع 10 أغسطس جولتان وقيمة الجائزة 1000 دينار، أما اليوم الخامس 11 أغسطس فتقام منافسات بارتفاع الحواجز من 85 / 100 سم وقيمة الجائزة 1000 دينار.

اليوم السادس 12 أغسطس ارتفاع من 100 / 115 سم وقيمة الجائزة 15000 دينار، أما اليوم السابع 13 أغسطس ارتفاع الحواجز 115 / 130 سم، وقيمة الجائزة 20000 دينار، واليوم الثامن والأخير 14 أغسطس منافسات بين فرق الأندية من جولتين، وقيمة الجائزة 20000 دينار لتصل إجمالي قيمة جوائز المهرجان 97500 دينار.

يذكر أن نادي شهداء بنغازي وجه الدعوة لجميع الأندية المهتمة برياضة قفز الحواجز في ليبيا.

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