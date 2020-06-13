العبيدي يطمئن الوسط الرياضي على صحته بعد الحادث

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 13 يونيو 2020, 06:01 مساء
نجم فريق النصر السابق، أحمد العبيدي (أرشيفية : الإنترنت)

تعرض نجم فريق النصر السابق، أحمد العبيدي، لحادث سير خلال اليومين الماضيين، في الطريق بين مدينتي البيضاء وشحات، حيث لم يصب بأي أذى، وطمأن نجم الفريق النصر في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» كل الأسرة الرياضية على سلامته جراء الحادث.

اللاعب أحمد العبيدي من اللاعبين الذين برزوا خلال السنوات الماضية، حيث بدأت مسيرته الكروية ضمن صفوف فئة البراعم بنادي النصر تحت قيادة المدرب الوطني علي احبارة، ثم التحق بصفوف فريق بنغازي الجديدة ليعود مجددا لنادي النصر الذي كان أبرز محطاته الكروية محليا ودوليا.

توج مع فريقه النصر ببطولة كأس ليبيا في مناسبتين عامي 2003 على حساب فريق الاتحاد بقيادة المدرب بوبكر الربع، والعام 2010 على حساب فريق المدينة بقيادة المدرب الوطني جمال أبونوارة، كما شارك مع فريق النصر في بطولات الأندية الأفريقية، وخاض معه قرابة أربع عشرة مباراة دولية رسمية.

على صعيد بطولات الأندية الأفريقية شارك أمام فرق البن الإثيوبي والأهلي المصري وموغاس بنين ورينجرز النيجيري وشباب باتنة الجزائري والخرطوم الوطني السوداني والجيش المغربي، وأحرز أول وأجمل أهدافه الدولية في شباك عصام الحضري حارس مرمى الأهلي المصري في ملعب بنغازي العام 2003 في مباراة الذهاب الأولى، التي تفوق فيها الأهلي المصرى بهدفين لهدف.

كما برز ولعب النجم أحمد العبيدي ضمن صفوف فرق الأهلي بنغازي والنجمة والصداقة بشحات الذي كان محطته الكروية الخامسة والأخيرة، والذي أسهم في صعوده لدوري الأضواء بعد غياب طويل، كما شارك مع الفريق في ظهوره الأخير في ملاعب الدوري الليبي الممتاز.

نجم فريق النصر السابق، أحمد العبيدي (أرشيفية : الإنترنت)
نجم فريق النصر السابق، أحمد العبيدي (أرشيفية : الإنترنت)
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