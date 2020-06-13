رضا عطية: الرؤية غائبة عن اتحاد الكرة ولو حصلوا على أموال مصرف ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 13 يونيو 2020, 04:55 مساء
رضا عطية (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد المدير الفني السابق للمنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم، رضا عطية، غياب الرؤية والتخطيط في اتحاد الكرة، قائلا: «القضية ليست مادية فقط ولو أعطوهم أموال مصرف ليبيا المركزي كلها».

وأكد عطية في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن» أن المنتخب الأولمبي كان نواة لمشروع كروي جيد رغم خسارته بفارق الأهداف أمام نيجيريا في التصفيات المؤهلة نحو دورة الألعاب الأولمبية، المقررة إقامتها العام المقبل في طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس «كورونا المستجد».

واختتم عطية حديثه قائلا: «ضاع الحلم بسبب الإهمال، كما أن بعض الإداريين في المنتخب الأول كانوا ضد استمرار المنتخب الأولمبي، الذي تم اختيار تسعة رياضيين منه للمنتخب الأول وهو دليل على نجاحه».

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