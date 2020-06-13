التحدي يطمئن على صحة أحد أبرز رموزه الرياضية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 13 يونيو 2020, 04:03 مساء
التحدي يطمئن على صحة مامي (فيسبوك)

واصلت قافلة الوفاء بنادي التحدي سلسلة زياراتها لعدد من رموز النادي العريق وقدامى رياضييه، حيث قام وفد يمثل أبرز نجوم وإداريي النادي الذين يمثلون مختلف الأجيال بزيارة للإداري المخضرم عياد مامي.

يعد مامي أحد أبرز رموز النادي العريق، وجاءت الزيارة بهدف الاطمئنان على صحته، حيث حظي مامي بالتكريم من قبل أبناء المؤسسة العريقة نظير ما قدمه للفهود عبر مسيرة طويلة حافلة بالعطاء.

عمل مامي بمختلف مجالس إدارات النادي منذ أواخر الستينات، وعاصر مختلف أجياله وبطولاته وأفراحه وأزماته، وقدم الكثير من العطاء للمؤسسة العريقة وشبابها.

التحدي يطمئن على صحة مامي (فيسبوك)
التحدي يطمئن على صحة مامي (فيسبوك)
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