نادي شهداء بنغازي يجهز لبطولة جديدة في فروسية الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 يونيو 2020, 03:29 مساء
منافسات سابقة في فروسية قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الإعلامي المهتم برياضة الفروسية سالم العبار عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن نادي شهداء بنغازي لرياضة الفروسية بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بنغازي بدأ في التجهيز لإقامة بطولة النسخة الثالثة لأكبر مهرجانات قفز الحواجز في ليبيا، وذلك عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن دعوة المشاركة مفتوحة لكل أندية فروسية قفز الحواجز في ليبيا، رغم ما يتم مواجهته من ظروف ليست بالهينة خصوصا مع ظهور وباء «كورونا».

واختتم العبار أن إدارة النادي برئاسة ناصر العبيدي قد جهزت برنامجا متكاملا بمواعيد ومباريات جميع الفئات، ورصدت إدارة النادي مبلغ 97500 دينار جوائز.

منافسات سابقة في فروسية قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)
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