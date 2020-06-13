الأهلي طرابلس يتوج ببطولة أندية الشطرنج الرابعة

توج الأهلي طرابلس ببطولة أندية الشطرنج الرابعة، التي تشرف عليها صفحة مسابقات ليبيا شطرنج، والتي شهدت مشاركة تسعة أندية جاء ترتيبها النهائي على النحو التالي:

أول الترتيب الأهلي طرابلس برصيد 173 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيا بـ161، وثالثا النصر 96، ورابعا رفيق 90، وخامسا المرج 68، وسادسا النجم الساحلي 67، وسابعا السواحل 56، وثامنا الهلال 56، وتاسعا الإجمالي 44 نقطة.

عمار بطل الفردي

بطولة الشطرنج الفردي توج بها لاعب الاتحاد رامي عمار، وجاء ثانيا علي العر لاعب الأهلي طرابلس، وثالثا حسين الصابري لاعب الأهلي طرابلس.