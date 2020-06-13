الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم.. بين الإنجازات والطموحات

الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم يعدد الإنجازات (أرشيفية : الإنترنت)

يعد الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، من الاتحادات الرياضية الجديدة والنشطة ورغم العمر القصير لهذا الاتحاد الوليد الذي لم يتجاوز العام الواحد، إلا أنه تميز بإقامة جملة من الأنشطة والبرامج الفاعلة.

الانطلاقة من الأردن

تم تدشينه في أول اجتماع عقد للجنة التأسيسية للاتحاد بالمملكة الأردنية الهاشمية المقر الرئيسي للاتحاد بحضور أعضاء اللجنة عام 2019، وضعت خلاله استراتيجية للبطولات والدورات التدريبية.

أنشطة ومسابقات ودورات تدريبية

تم إقامة بطولة الأردن لجميع الأعمار والفئات السنية، بمشاركة دول الأردن وفلسطين ولبنان والسعودية، كما أقيمت دورة تدريبية للمدربين على مستوى الوطن العربي في الأردن على هامش هذه البطولة، ودورة تدريبية لمدربي حراس المرمى في مدينة بورسعيد بمصر شارك فيها عدد كبير من المدربين من مختلف الدول العربية.

كما احتضنت مدينة طبرق بليبيا دورة تدريبية لمدربي كرة القدم بمشاركة 65 مدربا باستضافة أكاديمية مارماريكا، وبطولة ولي العهد المغربي بسيدي قاسم بالمغرب، وشارك فيها من ليبيا أكاديمية الشروق بالزنتان، كما أقيمت دورة تدريب للمدربين بشرم الشيخ بمصر خلال شهر فبراير الماضي وكانت هناك بطولة خلال شهر مارس الماضي بعين دراهم بتونس ودورة تدريبية بتونس وورشة عمل بالجزائر وبطولة بالبويرة وبطولة للمنتخبات العربية للأكاديميات بالكويت وجميعها تقرر تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

أون لاين

وخلال شهر رمضان المبارك وفي ظل ظروف الجائحة والحظر وضع الاتحاد العربي برامج للتدريب والتعليم عن بعد (أون لاين - من بينها مسابقة المواهب القائم بها المركز الدولي لتأهيل الرياضيين وتكوين المدربين بالمغرب برعاية الاتحاد العربي للأكاديميات.

برامج ومناهج علمية للأكاديميات العربية

ويهدف الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم إلى مساعدة الأطفال على ممارسة معشوقتهم اللعبة الشعبية الأولى في العالم كرة القدم من خلال انتشار الأكاديميات في وطننا العربي الكبير على أسس علمية ووفق برامج علمية وتوعوية لكيفية بناء وتطوير المراحل السنية وتنمية مهاراتهم حسب متطلبات كل مرحلة وتأهيل المدربين المختصين لتدريب الفئات العمرية، بإقامة دورات تدريبية يحاضر فيها أفضل الأساتذة والخبراء في مجال كرة القدم والعلوم المرتبطة، كما يهدف الاتحاد العربي إلى إبعاد الاطفال عن التطرف والانحراف وشغل أوقات الفراغ فيما يفيدهم ويفيد مجتمعاتهم، وعدم استخدام الألعاب الإلكترونية الممنهجة التي تقلل من وعي واستيعاب الأطفال وقدرتهم على الإبداع.

بطولتان لكأس العالم قريبا

وبعد القضاء على فيروس كورونا، ستقام هذا العام 2020 بطولتان لكأس العالم الأولى في تونس مواليد 2008 – 2009 – 2010 – 2011 والثانية مواليد 2006 – 2007 بالمغرب، وستشارك فيها أكاديميات من أوربا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وألمانيا، وبعض الدول العربية والأفريقية.

خبرات وكفاءات عربية

ويضم مجلس إدارة الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، سفير النوايا الحسنة يوسف خاطر، رئيسا من الأردن، 2- الدكتور فتحي المهشهش النائب الأول ورئيس اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات من ليبيا، 3- الدكتور خالد عبدالله جار الله الحسيني، النائب الثاني من الكويت، 4- الكابتن محمود سالم عضوا من مصر، ورئيس لجنة المسابقات.

5 - الدكتور قميني حفيظ، رئيس لجنة الإعلام من الجزائر، عضوا، 6 - الكابتن غانم عريبي من العراق عضوا، 7 - دكتور ضياء الطرشاوي من المغرب، عضوا، ورئيس لجنة العلاقات الدولية، 8- الكابتن كريم العرفاوي عضو مجلس إدارة الأمين العام من تونس عضوًا، 9- دكتور سعد التايب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الخبراء ليبيا، 10- دكتور أحمد سعد الشريف عضو مجلس إدارة من الإمارات، 11- الدكتور محمد بن ماجد البلهيشي من السعودية عضوًا، 12- الكابتن كريم محمد محمود ياسين من فلسطين عضوا، 13- كريم حبتر الفارس، من العراق، ومسؤول لجنة الانضباط.

الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم يعدد الإنجازات (أرشيفية : الإنترنت)