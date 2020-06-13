الغموض عنوان المرحلة حول مصير البنزرتي مع المنتخب الوطني

فوزي البنزرتي (أرشيفية : الإنترنت)

ما زالت المرحلة المقبلة يشوبها غموض كبير، حول مستقبل المدرب التونسي فوزي البنزرتي، مع المنتخب الوطني لكرة القدم، التي انتهت مدة التعاقد معه بنهاية شهر أبريل الماضي، وهو ما يشعر معه الوسط الرياضي بعدم وضوح الرؤية بشأن استمراره من جديد من عدمه في قيادة المنتخب، خصوصا في ظل التضارب الكبير والانقسام الواضح بين مسؤولي اتحاد الكرة، بينما يلتزم رئيس الاتحاد الصمت ولم يخرج لتوضيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح بإصدار إعلان رسمي يشرح فيه كل الأمور المتعلقة بمستقبل المدرب التونسي. جاءت أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وجاءت معها الصمت الكامل بشأن مصير البنزرتي، حيث لم يتحدث أحد بشكل رسمي عن مستقبل المدرب التونسي، في ظل التوقف الحالي للنشاط الكروي، إلى أن جاءت البداية عندما نشر سالم صوله، المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول، على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «المدرب فوزي البنزرتي قرر مقاطعة التصريحات والابتعاد عن الأضواء منذ إعلان الحجر الصحي بعد تفشي وباء كورونا، كما قرر مراجعة اختياراته وقراراته المتعلقة بعالم التدريب، خصوصا مهمته مع المنتخب الليبي وقد تكون للبنزرتي وجهة جديدة».

جاء هذا مطلع شهر مايو الماضي وبعد شهر من انتهاء عقد البنزرتي في أبريل 2020، حيث إن اتحاد الكرة الليبي برئاسة عبدالحكيم الشلماني، كان قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر 2019، التعاقد مع المدرب التونسي، ليقود المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا «الكاميرون 2021» وتصفيات كأس العالم 2020، بعقد يمتد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد في حال نجاح المدرب في تحقيق نتائج جيدة في التصفيات.

وقال المدرب التونسي، لشبكة «بي إن سبورتس» الإخبارية، إنه أصبح حرا بعد انتهاء تعاقده مع الاتحاد الليبي للكرة، الذي كان لمدة ستة أشهر فقط»، موضحا أنه لم يتواصل معه أحد من القائمين على الكرة في ليبيا من أجل تجديد تعاقده. كما أكدت مصادر باتحاد الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة الشلماني يسعى لإيجاد حل لقضية المدير الفني التونسي، لا سيما وأن الاتحاد يمر بأزمة مالية يصعب معها الوفاء بأي التزام مع البنزرتي في حال استمراره على رأس الجهاز الفني للمنتخب الليبي الذي لن يعود نشاطه قبل شهر سبتمبر المقبل.

ورغم أنه أعلن فك ارتباطه، إلا أن المدرب التونسي ألمح إلى إمكانية العودة لتدريب فرسان المتوسط عقب استئناف النشاط الرياضي الذي توقف خلال شهر مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من تفشي وباء «كورونا المستجد»، بعدما قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن عقده انتهى بالفعل مع الاتحاد الليبي لكرة القدم في أبريل الماضي، إلا أنه تربطه علاقة وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الليبي، ملمحا إلى إمكانية العودة لتدريب فرسان المتوسط عقب عودة النشاط الرياضي وانتهاء أزمة «كورونا».

فيما علمت «جريدة الوسط» من مصادر مطلعة أن خيارات كثيرة أمام مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتعاقد مع مدرب جديد في حالة استقالة أو إقالة فوزي البنزرتي، وقالت المصادر إن اسم مدرب فرنسي معروف مطروح على طاولة الاتحاد، وقد تكون قيمة التعاقد معه ماليا أقل من عقد البنزرتي.

من جانبه قال مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، كمال الترهوني، في تصريحات صحفية لـ«ريميسا»، إن الاتحاد الليبي يرغب في استمرار فوزي البنزرتي، كما أن المدرب التونسي لا يمانع في ذلك، إلا أن القائمين على الرياضة في ليبيا يتخوفون من الإقدام على تمديد التعاقد، والالتزام تجاهه بالأمور المادية، دون وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي في القارة الأفريقية.

وفي ظل الحديث عن تجديد عقد البنزرتي، فقد جاء يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، ليعيد الغموض إلى مستقبل المدرب التونسي مع الفرسان، وقال في تصريحات لـ«كورة»: «هناك شبه إجماع بين أعضاء المكتب التنفيذي على عدم التجديد للتونسي فوزي البنزرتي، ولكن لم يصدر بعد أي قرار في هذا الشأن، مؤكدا أن البنزرتي حصل على مستحقاته، ويتبقى له مقابل شهرين سيتم تحويله له قريبا، مشددا على أنه من الأفضل تولي مدرب محلي مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي في ليبيا والقارة السمراء.

وخاض المدرب التونسي خلال فترته الأخيرة مع المنتخب الوطني مباراتين ضمن تصفيات الكان في ظرف أربعة أيام فقط بتونس خلال شهر نوفمبر الماضي استهلها بخسارة برباعية أمام متصدر المجموعة العاشرة برصيد ست نقاط المنتخب التونسي، ثم فوز هو الأول للفرسان أمام منتخب تنزانيا بهدفين بعد أن كان متأخرا بهدف ليجدد وينعش الآمال والحظوظ، ما جعل ليبيا تبقى على حظوظها وتتعزز المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لنهائيات الكاميرون الأفريقية المقبلة التي لم يعرف بعد مصير وموعد انطلاق باقي منافسات تصفياتها ما جعل مصيرها مجهولا.

عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)