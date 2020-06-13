19 مشاركا في تحكيم الرماية بندقية ومسدس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 يونيو 2020, 11:52 صباحا

تنطلق اليوم السبت دورة تحكيم الرماية للبندقية والمسدس عشرة أمتار عبر الإنترنت، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الليبي للرماية وتستهدف 19 مشاركا من المدن المختلفة.

يشارك من طرابلس سبعة مشاركين وشحات ثلاثة والزنتان ثلاثة والبيضاء اثنان وبنغازي اثنان ومصراتة واحد والرجبان واحد أيضا، وسيكون الموعد اليوم مع محاضرتين الأولى في قانون الرماية عشرة أمتار وإحصاء النتائج للمحاضر نصر الدين الشاوش ويليها شرح عملي على تدريبات منتخب الناشئين.

ويتجدد الموعد غدا الأحد مع محاضرتين أيضا يلقيهما المحاضر الحكم محمد عبدو، في المحاضرة الأولى الكشف عن الأسلحة وتعقبها محاضرة إجراءات الأمن في الميدان.

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