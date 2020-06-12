للمرة الثانية.. الجوهرة الليبية «داغو» على رادار ريال سرقسطة الإسباني

اللاعب الدولي الشاب عبدالله داغو، (أرشيفية: الإنترنت)

بات لاعب شباب النجم الساحلي التونسي، المحترف الليبي الدولي الشاب عبدالله داغو، موضع متابعة، ومحط أنظار نادي ريال سرقسطة الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الإسباني قد جدد طلبه خلال الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع داغو المحترف في صفوف النجم الساحلي، خصوصا أن ريال سرقسطة، كان قد تقدم في شهر ديسمبر الماضي، بعرض رسمي لإدارة الفريق التونسي لضم اللاعب الليبي الشاب، حسب موقع «تونس اسبورت».

وحسب العرض الذي وجهه النادي الإسباني لرئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين، فإن ريال سرقسطة يرغب بالتعاقد مع اللاعب بعقد احتراف على أن يلتحق بفريق الشباب دون 23 عاما خلال الموسم الأول، تمهيدا لتعزيزه صفوف الفريق الأول لاحقا، وهو ما يظهر إصرار النادي الإسباني الكبير للانتفاع بخدمات عبدالله داغو، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة.

وكان مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي تلقوا في شهر ديسمبر الماضي، عرضًا رسميًّا من مجلس إدارة نادي ريال سرقسطة، يطلب فيه التعاقد مع عبدالله داغو، البالغ من العمر «20 عامًا»، الذي انضم إلى صفوف فريق الشباب بنادي النجم في العام 2018.

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وقالت التقارير إن الخطاب موجه من المدير العام لنادي ريال سرقسطة، إلى رضا شرف، رئيس النجم الرياضي الساحلي، بتاريخ 12 ديسمبر 2019، مبديا إعجابه بمهارات اللاعب الليبي الشاب بعدما تمت متابعته في بطولة محمد الخامس الدولية التي شارك فيها النجم العام الماضي.

ونوهت إدارة النادي بأن مدير عام ريال سرقسطة طلب في نفس المراسلة من رئيس النجم السماح للاعب بالتدرب لمدة أسبوعين مع ريال سرقسطة، في انتظار الاتفاق على تفاصيل الصفقة، لكن رئيس النجم رفض وقتها مجرد الخوض في الموضوع ليضيع على اللاعب فرصة مهمة.

من جانبه، نفى عبدالله داغو، في تصريحات صحفية، ما تردد ببعض وسائل الإعلام، حول رفض إدارة النجم الساحلي، السماح له بالرحيل إلى إسبانيا، مؤكدًا أن إدارة النادي التونسي، ما زالت تبحث في العرض المقدم لها من جانب ريال سرقسطة.

الجدير بالذكر أن الجوهرة الليبية الشابة عبدالله داغو نشأ في نادي الأهلي طرابلس وتدرج في مختلف فئاته ليصل لأواسط الزعيم، ثم قام بفك ارتباطه مع الأهلي طرابلس، قبل أن يوقع على عقود انضمام لفريق النجم الساحلي في 2018، بعقد يمتد إلى خمسة مواسم ليصبح على ذمة جوهرة الساحل حتى العام 2023.

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وفي وقت سابق، نشرت صفحة «الحصرية للمنتخبات» اتجاه المدير الفني لفريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، خوان كارلوس غاريدو، لتصعيد ستة لاعبين من الرديف، لتعزيز صفوف الفريق الأول من بينهم اللاعب الليبي عبدالله داغو مواليد 2000.

ومن المقرر أن يتم استئناف الموسم الحالي 2019-2020 من الدوري الإسباني «الليغا»، الخميس، ولكن خلف الأبواب المغلقة دون حضور الجماهير، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصارمة، لضمان سلامة الجميع من جائحة فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19)، ويستأنف الدوري الإسباني نشاطه بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس بعد توقف منذ مارس بسبب الفيروس القاتل.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مباراة ريال مايوركا خارج ملعبه، والمحدد لها يوم السبت المقبل 13 يونيو، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليغا، بينما يواجه ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب «ألفيردو دي ستيفانو»، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ذاتها.