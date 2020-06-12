نجاح عملية الهرام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 12 يونيو 2020, 12:53 صباحا
نجاح عملية الهرام. (إنترنت)

نجحت عملية إزالة الرصاصة الطائشة التي أصيب بها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحمد الهرام، التي أجريت بمستشفى الجلاء بمدينة بنغازي وكللت بالنجاح.

وقد استقبل الهرام الملقب بـ"الكوري" وهو بصحة جيدة، عدد من محبه ومحبي النادي النصراوية، بعد خروجه من العملية التي أجرت له مساء يوم أمس.

وكان المركز الإعلامي لنادي النصر قد ذكر إصابة لاعب فريق الكرة الأول أحمد الهرام برصاصة طائشة في بنغازي، ونقل على أثرها إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة.

ولم يذكر المركز ظروف الحادث أو مكان الإصابة، مكتفيا بما نقله عن حالة اللاعب الصحية، حيث يعد أحمد الهرام من الركائز الأساسية بصفوف النصر وشارك معه في المنافسات الأفريقية الأخيرة

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