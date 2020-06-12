السني: قافلة الشباب والرياضة خففت من معاناة أهل الجنوب

الهيئة العامة للشباب والرياضة. (إنترنت)

ثمن رئيس فرع هيئة الشباب والرياضة سبها سعيد السني، في تصريح إلى "بوابة الوسط" الدور الوطني الذي قامت به قافلة هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق وشباب الأنديه والكشافة بالمدينه في التخفيف من معاناة أهل الجنوب بمدينة سبها.

وأوضح أن الحملة كان لها دور توعوي وفعال في التعريف بمخاطر وباء كورونا وطرق الوقاية منه وتركت اثرا طيبا فى نفوس المواطنين الذين رحبوا بالحملة، واشادوا بها على صفحات التواصل الإجتماعي وطالبوا بحملات مماثله من بقية قطاعات الدولة.

وأضاف السني، أن المساعدات احتوت على كمامات وواقى اليدين ومواد تعقيم ومطهرات وقبعات وغلالات للمتعاونين بالإضافه إلى ملصقات إرشادية توعوية.

وفي سياق متصل قامت اللجنة رفقة رئيس فرع الهيئة ورؤساء الأندية وشباب الكشافة بالمدينة بزيارة موازرة وتضامن إلى مقر فرع مركز الأمراض بسبها لاقت الاستحسان والإشادة من رئيس المركز والعاملين به.