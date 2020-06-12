الشاعر: مستوى فني ومهاري مميز لبطولات البوكسبنغ العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 12 يونيو 2020, 12:42 صباحا
الاتحاد العربي للبوكسينغ. (أرشيفية : إنترنت)

حيا رئيس الاتحاد العربي للبوكسينغ باسل الشاعر، اللجان المشرفة واللاعبين المشاركين ومدرببهم وكل من ساهم في نجاح بطولات قتال الظل للبوكسينغ التى أقيمت عبر الإنترنت، وأظهرت مستوى فني ومهاري متميز لعديد كبير من اللاعبين الواعدين بمختلف الدول العربية.

وأضاف الشاعر أن بطولات قتال الظل في مختلف الفئات العمرية، واستهدفت مشاركة اكثر من 900 لاعب ولاعبه من 15 بلدا عربيا في الرقى بالمستوى الفني والمهاري للاعبين، وابقت أسرة البوكسينغ العربي (لاعبين ومدربين وحكام ) ضمن أجواء المنافسات في ظل توقف التدريبات والبطولات في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن بطولة قتال الظل الأولى للفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا اعتمدت رسميًا ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للبوكسينغ.

الاتحاد العربي لم يقتصر دوره على البطولات بل نظم أيضًا دورة ناجحة لحكام البوكسبنغ العربي عبر الإنترنت استهدفت 320 حكمًا.

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