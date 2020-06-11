الترهوني يستعيد ذكريات الزمن الكروي الجميل مع الهاشمي البهلول

الهاشمي البهلول. (إنترنت)

في لفتة معبرة قام نوري الترهوني، نجم الكرة الليبية في عقود مضت، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق، بزيارة للنجم الكروي المعروف الهاشمي البهلول، الذي أقعده المرض منذ 4 سنوات.

وعبر عبدالمنعم نجل الهاشمي البهلول عن سعادته بهذه الزيارة، حيث يرتبط الاثنان بعلاقة صداقة مميزة، وكل منهما كان نجما كرويا لامعا في عصره، مؤكدًا أنها جعلت والده يعيش لحظات جميلة.

وأعاد كل منهما ذكريات عديدة، ومنها ذكريات المنتخب الليبي لكرة القدم العام 85 الذي وصل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وكاد أن يترشح للمكسيك 86 بعد فقد فرصة التأهل بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث كان الهاشمي البهلول مدربا للمنتخب الذي ترك بصمة كبيرة في أفريقيا في ذلك العام.