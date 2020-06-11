المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» الشهري

جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تصنيف منتخبات العالم عن شهر يونيو الجاري، الذي شهد تواجد المنتخب الوطني لكرة القدم في المرتبة 101 عالميًّا، و23 أفريقيًا، وجاء المنتخب التونسي في التصنيف الجديد الأول عربيًا والثاني أفريقيًا.

وفيما يلي تصنيف العام لهذا الشهر..

عالميا بلجيكا في المركز الأول وفرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وإنجلترا في المركز الرابع واليونان في المركز الخامس وكرواتيا سادسا والبرتغال سابعا وإسبانيا ثامنا والأرجنتين تاسعا وكولمبيا عاشرا.

أما أفريقيًا فكان المنتخب السنغالي في المركز الأول وتونس ثانيا ونيجيريا ثالثا والجزائر رابعا، والمغرب خامسا وغانا سادسا، ومصر سابعا، والكاميرون ثامنا، ومالي تاسعا، والكونغو عاشرا.